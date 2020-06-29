Нур-Султан, , 11:09 — REGNUM В Казахстане планируют создать единую систему размещения государственного информационного заказа. Об этом 29 июня заявила министр информации и общественного развития республики Аида Балаева на отчетной встрече с населением.

По её словам, в Казахстане пересмотрят подходы к государственной поддержке СМИ. В частности, система информационного заказа будет работать на республиканском и региональном уровнях. Кроме того, планируется внедрить оценку эффективности и качества.

В Казахстане также пересмотрят систему подготовки кадров в сфере СМИ. Это планируется добиться за счет совершенствования программ и профессионального развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Казахстане планируют запустить два новых телеканала: «Абай ТВ» и «Аль-Фараби». Первый канал планируется открыть 30 июня. Он посвящен культуре Казахстана.

Второй канал планируется запустить до начала учебного года. «Аль-Фараби» станет образовательно-просветительской телевизионной платформой.

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