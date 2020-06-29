Москва, , 11:10 — REGNUM На территории России за последние сутки 93 пациента скончались от COVID-19. Об этом 29 июня сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что общее число летальных исходов в результате этого стало составлять 9 166.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в стране было выявлено 6 719 новых случаев заражения коронавирусом и теперь суммарное количество стало 641 156.

При этом уточняется, что за истекшие сутки в России 4 343 пациента вылечились от COVID-19 и потому общее число выздоровевших достигло 403 430.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве выявили 782 носителей коронавируса.