Пермь, , 11:08 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 июня, выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах на лечении находятся 45 пациентов, под меднаблюдением в амбулаторных условиях — 11 человек. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 зафиксировано 20 мужчин и 36 женщин. В возрастной структуре 13 человек младше 45 лет; 31 человек в возрасте 45−65 лет, 12 человек — старше 65 лет.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе выявлено 3 637 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 442 пациента. Скончался 121 пациент: 74 — от COVID-19, 47 — от сопутствующих заболеваний.

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