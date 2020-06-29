Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM Новые два случая смерти от COVID-19 зарегистрировали в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Теперь в области подтверждена информация о 93 погибших от новой коронавирусной инфекции.

Сколько же больных COVID-19 скончалось от иных заболеваний, не говорится. Отметим, в Челябинской области сообщается о 59 таких смертях (ещё 85 — от COVID-19), в Пермском крае — о 47 (ещё 74 — от COVID-19).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 12 516 случаев заражения коронавирусом.