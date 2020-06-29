Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM В Ростовской области состояние 33 пациентов с COVID-19 врачи оценивают как тяжёлое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 июня.

В настоящее время коечный фонд заполнен на 30,7% — в стационарах госпитализировано 703 пациента с COVID-19. В тяжёлом состоянии — 33 человека.

Вместе с тем под медицинским наблюдением остаются 9 тыс. 951 человек, большинство из них — на самоизоляции.

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