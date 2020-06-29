Москва, , 11:05 — REGNUM Принимая решение о покупке квартиры, стоит учитывать несколько факторов, а не только снижение ставок по ипотеке, считает эксперт по инвестициям Ян Марчинский. Об этом он 29 июня заявил ИА REGNUM, комментируя снижение ключевой ставки в РФ до 4,5%.

«Во-первых, в нынешний кризисный период цены на первичном и вторичном рынках будут вести себя по-разному. Если на первичном рынке правительство за счет льготной ипотеки в какой-то степени поддерживает спрос на объекты эконом и комфорт классов, и некоторые застройщики даже поднимают цены в связи с большим спросом, то на рынке вторичного жилья картина существенно более сложная. В мае было зафиксировано падение на 65% по сравнению с маем 2019 года, то есть вторичный рынок почти «встал», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что запасы денег у населения сократились, кто-то даже потерял работу или бизнес. Поэтому, по его мнению, примерно осенью мы увидим падение цен на вторичном рынке в пределах 15%.

«К тому времени ЦБ может еще понизить ставку, и это будет очень хорошее время для покупки жилья», — полагает Марчинский.

Напомним, что Центральный банк 19 июня снизил ключевую ставку с 5,5% сразу до 4,5%. Теперь аналитики прогнозируют снижение ипотечной ставки до 7% уже до конца 2020 года.