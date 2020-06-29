Брянск, 29 июня 2020, 11:05 — REGNUM Участие в общероссийском голосовании по внесению поправок к Конституции РФ принял губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона отметил важность поправок для всех нынешних жителей страны и потомков.
Губернатор приехал на избирательный участок 27 июня вместе с семьёй. Там голосующим вручили одноразовые пакеты с масками и ручками, продезинфицировали руки, измерили температуру.
Для общероссийского голосования в Брянской области открыты 1087 избирательных участков.