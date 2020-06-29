Брянск, , 11:05 — REGNUM Участие в общероссийском голосовании по внесению поправок к Конституции РФ принял губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона отметил важность поправок для всех нынешних жителей страны и потомков.

Губернатор приехал на избирательный участок 27 июня вместе с семьёй. Там голосующим вручили одноразовые пакеты с масками и ручками, продезинфицировали руки, измерили температуру.

«Внесение поправок в Конституцию касается каждого из нас. Любые изменения продиктованы временем и определяют не только наше настоящее, но и будущее. Мы не просто формируем поправки в главный Закон государства, мы определяем изменения, которые важны для всех жителей нашей страны, для наших потомков», — написал на своей странице в социальной сети Александр Богомаз.

Для общероссийского голосования в Брянской области открыты 1087 избирательных участков.