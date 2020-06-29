Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выздоровели 34 человека, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 июня.

«За весь период в области выздоровели уже 5 тыс. 516 заболевших, в том числе за последние сутки — 34», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки в Ростовской области зарегистрировали 97 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число жителей Дона, получивших положительный результат теста на SARS-CoV-2, по данным на утро 29 июня, достигло 9 тыс. 517 человек. Скончались 120 пациентов с COVID-19.

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