Краснодар, , 10:58 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня. В числе заразившихся четверо детей.

«Возраст заболевших от шести месяцев до 92 лет. Из них 45 женщин и 17 мужчин. В Краснодаре зафиксирован 21 новый случай, шесть — в Павловском районе», — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе с 12 марта по 29 июня подтверждено 5922 случая заражения коронавирусной инфекцией, 4638 пациентов выздоровели. В тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся 12 человек, три — на ЭКМО. Подтверждена смерть 74 пациентов с COVID-19.