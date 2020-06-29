Владимир, , 11:05 — REGNUM Общее количество выявленных во Владимирской области подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 51 и перевалило за 4,3 тысячи. Об этом 29 июня сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 на 29 июня 2020 года лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в регионе составляет 4 314.

Кроме этого, известно, что в настоящее время в области 62 пациента скончались от COVID-19 при 2 552 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за прошедшие сутки выявили 6719 новых случаев заражения коронавирусом.