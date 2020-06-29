Магас, , 10:58 — REGNUM Врачи в Ингушетии прооперировали при свете телефонных фонариков мужчину, пострадавшего при ударе молнии. Местный житель Салауди А. получил многочисленные травмы во время урагана, когда молния ударила в балкон и осколки стекла попали в грудную клетку, разорвав легкое и диафрагму, поломав ребра.

Ситуация была чрезвычайно серьезная, потребовалась срочная операция. Однако во время нее из-за ураганного ветра оборвало линию электропередачи. Как потом рассказал РИА Новости хирург республиканской клинической больницы Башир Аушев, электричество было восстановлено при помощи вспомогательного генератора, но и он потом отключился из-за непогоды.

Вместе с двумя своим ассистентами Аушев довел операцию до конца, для этого «немного пришлось подсветить фонариками телефонными». Как рассказал хирург, в настоящее время его пациент чувствует себя нормально: встает, ходит, ест. А свою работу врач называет обычной, отказываясь считать ее героической.