Южно-Сахалинск, , 11:05 — REGNUM Детёныша белобокой морской свиньи спасли экологи организации «Зелёный Сахалин». Морской поросёнок запутался в водорослях у берега и едва не погиб.

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Как сообщило АСТВ, очевидцы увидели мормлека у берега в воде. Они поначалу пытались прогнать его в море, но животное возвращалось, при этом оно было измождено. Тогда люди вызвали специалистов «Зелёного Сахалина». Они оказали животному необходимую помощь. Вскоре морской поросёнок вернулся в море и уплыл. Специалисты предупредили, что насильно сталкивать зверей в воду нельзя, поскольку у животного всегда есть причина подойти к берегу.

Как сообщало ИА REGNUM, морские львы напугали жителей посёлка в Хабаровском крае. Гиганты поселились на канале и оглашали окрестности рёвом. По мнению жителей, они пришли за косяками рыбы с Сахалина.