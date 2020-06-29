Пенза, , 10:54 — REGNUM Главный смысл поправок к Конституции РФ об адресной социальной поддержке граждан заключается в том, что российский гражданин должен быть уверен: государство всегда поможет ему, если он окажется в сложной ситуации. И решения, принятые в период эпидемии коронавируса, это показали, сообщила корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова:

«Все мы во время карантина так или иначе оказались в изоляции. Кто-то — на две-три недели, кто-то — больше. Но для нас это оказалось очень тяжелым испытанием, как мне кажется. И в этот момент мы понимаем что очень важно позаботиться о людях, которые находятся в изоляции в собственной жизни (например — людях с инвалидностью, пожилых, престарелых людях) — позаботиться о них адресно, конкретно. Время пандемии сильно обострило это ощущение и понимание важности.

Здорово, что за этот период времени мы начали заниматься добровольческой деятельностью — порядка 43 000 человек стали добровольцами (помимо уже работающих некоммерческих организаций). Но я всегда говорю о том, что структура общественных организаций — это достаточно гибкая структура, которая быстро перестраивается и быстро ориентируется по ситуации. И здесь мы не можем, говоря про адресную поддержку, не уточнить о том, что изменения в Конституции будут касаться развития и поддержки некоммерческого сектора — добровольчества и волонтерства. Это говорит о том, что государство признаёт важность и нужность работы гражданского общества. Думаю, что мы на деле уже отработали важность и нужность поправки по социальной поддержке граждан».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин выступил с обращением к федеральному собранию, но голосование по ним пришлось перенести из-за мировой эпидемии коронавируса.

Так, поправка в статью 75. ч. 7 обозначена так: «В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат». Семьи 27 миллионов детей во время пандемии уже получили адресную поддержку — выплаты. Равно как и лишившиеся работы люди: им выплачивают повышенное пособие по безработице. Выплаты медикам, социальным работникам — тоже пример адресной поддержки. Меры поддержки бизнеса тоже предприняты адресные и социальные, поскольку направлены в первую очередь на выплату заработных плат и сохранение занятости.