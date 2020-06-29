Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В Петербурге за последние сутки подтвердили 19 летальных исходов COVID-19. Об этом сообщает 29 июня федеральный оперативный штаб.

При этом в Москве зафиксировали 23 смерти, так что Северная столица, ранее неоднократно опережая Москву по этому показателю, вторые сутки подряд оказалась на втором месте.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург уступил Москве по суточной смертности от COVID-19

Всего за время пандемии в Петербурге от COVID-19 скончались, по официальным данным, 1105 горожан.

В России же за сутки подтвердили еще 93 летальных случая, общее число смертей по всем регионам достигло 9166.

Добавим, в Петербурге выявили 219 новых носителей коронавируса за сутки. Всего в городе обнаружили почти 24 тыс. случаев заражения, в России — 641 тыс. 156 случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге выявили 219 новых носителей коронавируса