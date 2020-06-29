Новосибирск, , 10:49 — REGNUM Раздельный сбор отходов в Новосибирске в настоящее время — инициатива переработчиков, производителей упаковки, напитков и перевозчиков. Каждый из участников рынка хочет получить экономическую выгоду. Но чтобы появилась эта выгода, у населения должен быть мотив, считает кандидат экономических наук, заведующая кафедрой экологической безопасности и управления природопользованием Новосибирского государственного университета экономики и управления Татьяна Дудина.

Напомним, ранее на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, ЖКХ и тарифам зампредседателя комитета Вадим Агеенко сообщил, что мероприятия по линии областного правительства в рамках мусорной реформы, выполняются максимум на половину от заложенных на них объёмов финансирования. По его мнению, мусорную реформу в Новосибирской области можно считать полностью проваленной.

«С 2019 года в Новосибирске началась реформа обращения с отходами. Речь идёт о твёрдых коммунальных отходах, которые образуются в домохозяйствах. Для населения реформа, в первую очередь, обернулась повышением тарифов на вывоз ТКО. С позиции организации сбора отходов от домохозяйств в секторе многоквартирных домов ничего не изменилось, в секторе частных домовладений — появился организованный вывоз отходов.

В первый год реализации реформы население рассчитывало за увеличенный тариф получить и более качественные услуги. Но на практике, регулярность вывоза отходов ухудшается, региональный оператор не стремиться стимулировать население к раздельному сбору ТКО. В подтверждение этого на Гусинобродском полигоне открывается мусоросортировочная линия, где сортируются привезённые отходы. У специалистов мусорного рынка открытие линии вызвало неоднозначные мнения. С одной стороны, отходы сортируются на полигоне, нет необходимости организовывать раздельный сбор у домохозяйств. С другой стороны, большая часть полезных отходов в результате уплотнения мусоровозами превращается из вторичных ресурсов в отход.

Татьяна Дудина Раздельный сбор отходов в настоящее время в Новосибирске — это инициатива переработчиков, производителей упаковки, напитков, перевозчиков. Каждый из участников рынка переработки получает в настоящем или в перспективе хочет получить экономическую выгоду. Чтобы появилась эта выгода, у образователя отходов — населения, должен быть мотив: почему я должен сортировать мусор? И здесь, на самом деле возможны два направления работы с населением — экономическое стимулирование и гражданская ответственная позиция. С экономическим стимулированием всё плохо. У нас пока нет законодательных возможностей снижать тариф на вывоз ТКО для тех, кто сортирует отходы. Остаётся только гражданская ответственная позиция, формированием которой на протяжении последних четырёх — пяти лет заняты разные организации: детские сады, школы, вузы, органы управления охраной окружающей среды, общественные организации, перевозчики, переработчики, крупные производители, которые разрабатывают собственные программы».

В направлении экологического просвещения, по мнению эксперта, сейчас делается очень много. Но, для повышения гражданской сознательности в вопросе раздельного сбора отходов только просвещения не достаточно, подчёркивает Дудина.

«Должна работать система: домохозяйство плюс инфраструктура. Человек по своей природе ленив, если вблизи его места проживания нет инфраструктуры, то только самые ответственные понесут раздельно накопленные отходы в соседний двор или квартал. В то же время переработчики заинтересованы в получении качественного вторичного сырья, — отмечает Татьяна Дудида. — Сегодня в Новосибирске перерабатывается бумага, пластик, стекло, аккумуляторы, есть компании, перерабатывающие шины автомобилей, оргтехнику и др. Они готовы перерабатывать его в разы больше. На мой взгляд, количество отходов на полигонах в ближайшем будущем не будет сокращено. Успехов в этом вопросе можно добиться только при системном подходе».