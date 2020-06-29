Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM Суточный прирост выявленных в Ростовской области случаев заражения коронавирусом составил 97, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 29 июня.

Так, за истекшие сутки новые носители SARS-CoV-2 выявлены в 22 городах и районах региона, в том числе в Ростове-на-Дону — 36, Шахтах — 13, и Новочеркасске — девять. Большинство новых случаев заражения приходится на возрастную категорию от 46 до 65 лет (53,6%). При этом за сутки коронавирус среди детей не выявлен.

Общее число жителей Ростовской области, получивших положительный результат теста на коронавирус, на утро 29 июня достигло 9 тыс. 517 человек.