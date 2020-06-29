Пермь, , 10:44 — REGNUM Орджоникидзевский районный суд Перми 29 июня вынес приговор в отношении учителя математики, который признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, сообщают СМИ.

По данным информресурсов, педагог, который проработал в школе 24 года и пользуется авторитетом у учеников и педколлектива, сначала был задержан за развратные действия, однако впоследствии ему инкриминировали более серьезную статью уголовного кодекса РФ.

Учителя задержали после случая, который произошел во время весенних каникул в 2019 году. Семиклассница пришла в школу на пересдачу. Педагог сидел за столом, девочка стояла рядом. Во время разговора учитель якобы отмахнулся и попал рукой в область поясницы, получился хлопок. Впоследствии мужчина извинился, но был отстранен от преподавания в этом классе.

После инцидента учитель попал под уголовное преследование за домогательства к ученице. В защиту педагога встали коллеги и выпускники. Сам учитель считает себя невиновным. В зал суда он пришел без вещей. Приговор выслушал в подавленном состоянии.

Суд вынес наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, ограничения свободы на один год и десять месяцев. Кроме того, мужчине запрещено в течение десяти лет заниматься педагогической деятельностью.