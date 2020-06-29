Москва, , 10:44 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции может спровоцировать рост количества больных диабетом в России. Такой прогноз сделала заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова Министерства здравоохранения РФ Татьяна Демидова.

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С учётом динамики распространения COVID-19 этот показатель может составить 17%. Это около 3,5 млн новых случаев в мире и 750−800 тыс. в России.

Эксперт заявила «Известиям», что на сегодняшний день в РФ около 20% населения страны находятся в преддиабетическом статусе. В случае развития SARS-CoV-2 все они попадут в зону риска, так как коронавирус способен повреждать клетки поджелудочной железы и печени, приводя к нарушению метаболизма глюкозы.

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Кроме того, в РНИМУ имени Пирогова считают, что в ближайшие пять лет значительно возрастёт и распространенность ожирения в мире. Так, к 2025 году она достигнет 18% среди мужчин и более 21% среди женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шведские специалисты установили, что вероятность того, что диабетик будет нуждаться в интенсивной терапии при лечении от коронавирусной инфекции, в шесть раз выше, чем для человека без этого заболевания. Люди с высоким кровяным давлением также считаются группой риска.

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