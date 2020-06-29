Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 49 носителей коронавируса SARS-CoV-2, таким образом в регионе общее количество заразившихся достигло 4370 человек. За сутки один пациент выздоровел. Об этом 29 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

Ленобласть заболевшие-выздоровевшие Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

С начала пандемии в Ленобласти вылечились от коронавирусной инфекции 4154 человека, 30 человек умерли от COVID-19.

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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6719 в 83 регионах. Еще 93 летальных случая подтвержден за последние сутки. Кроме того, выписано по выздоровлению 4 343 человека.

С начала пандемии в России нарастающим итогом зарегистрировано 641 156 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению по России — 403 430 человек. За весь период по России умерло 9 166 человек.

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Напомним, с 27 июня во всех районах Ленинградской области открылись торговые центры, за исключением ТЦ «Мега», а также стоматологические клиники и библиотеки.

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