Ташкент, , 10:36 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 8031, сообщили 29 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00 29 июня. Днем ранее в это время было обнаружено 7725 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 306 новых заражений. Выздоровели 5329 человек, скончались 22 пациента.

Отметим, в Узбекистане выздоровели 66% пациентов, заразившихся ранее коронавирусом. Число активных случаев по состоянию на 29 июня составило 2680.

Читайте также: За сутки в Узбекистане выявлено 262 случая COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Бухаре ужесточат карантин