Благовещенск, , 10:35 — REGNUM В Амурской области семьи с детьми-инвалидами, которые не посещали во время эпидемии коронавируса детские сады, получат единовременную выплату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Размер такой компенсации составит пять тысяч рублей. По уже составленным спискам соцподдержку получат более 400 семей в регионе. В ближайшее время компенсации будут выплачены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области родители детей в возрасте от полутора до трёх лет получат денежные сертификаты на сумму 10 тысяч рублей за отсутствие мест в детских садах.