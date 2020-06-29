Салехард, , 10:34 — REGNUM На Ямале организована проверка информации о загрязнении о загрязнении реки Пякупур нефтесодержащей жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Ранее в Telegram-канале «Злой Ямал» появилась информация о том, что на реке Пякупур вверх по течению с муравленковского моста впадает поток с нефтепродуктами. Понтонные заграждения не помогают. Река уже грязная, и стоит характерный запах.

Как сообщают в прокуратуре ЯНАО, в ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, причастных к загрязнению водного объекта и привлечению их к ответственности.