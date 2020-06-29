Москва, , 10:34 — REGNUM Никто не имеет права заставить другого человека голосовать или не голосовать. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Закон о поправке говорит, что голосование является добровольным, и никто не имеет принудить к участию или неучастию. О недопустимости «принудиловки» говорил президент РФ Владимир Путин», — сказал Брод.

По его словам, сообщения о нарушениях поступают в ЦИК РФ и проверяются: «Предусмотрены административная и уголовная ответственности. Но таких сообщений немного».