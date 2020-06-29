Анкара, 29 июня 2020, 10:36 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 55 человек, обвиняемых в торговле наркотиками. Об этом 29 июня сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, спецоперация проходила сразу в 53 населенных пунктах столичной провинции Стамбул, в частности в районах Ускудар, Умрание, Атасехир, Малтепе и Санкактепе.
Напомним, правоохранительные органы Турции ведут активную борьбу с незаконным оборотом наркотических препаратов. Так, в 2018 году была изъята крупнейшая в истории партия героина, общим весом 1270 кг.