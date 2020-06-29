Сеул, , 10:35 — REGNUM В Южной Корее вводится трехуровневая система социального дистанцирования в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

По их словам, в настоящее время в стране действует первый уровень режима, согласно которому эпидемиологическая ситуация «стабильная», а число новых случаев заражения коронавирусом не превышает 50 человек в сутки.

Отмечается, что при подсчете новых случаев заражения будут учитываться незавозные случаи передачи вируса.

Известно, что второй уровень режима будет введен в случае распространения коронавирусной инфекции по стране, увеличении числа новых случаев заражения (больше 50, но менее 100 человек в сутки и на протяжении двух недель). В случае введения второго уровня в стране запрещается проведение свадеб, похорон и других различных мероприятий с участием более 50 человек в помещении и более 100 человек на открытом воздухе.

Третий уровень режима будет введен в случае выявления более 100 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Данный уровень подразумевает запрет на проведение мероприятий с участием более десяти человек, а также закрытие детских садов и школ.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 12 757.