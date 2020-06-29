Магас, , 10:33 — REGNUM В Ингушетии ранен в ходе вооруженного нападения полицейский. В результате инцидента, произошедшего 27 июня в селе Сурхахи Назрановского района, получил пулевые ранения сержант полиции, находящийся на больничном с мая 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Ингушетии.

Известно, что полицейский находился на пассажирском сидении во время обстрела неизвестными в ночь на 28 июня. В результате вооруженного нападения он был ранен вместе с водителем автомашины и госпитализирован в больницу в Назрани. Нападавших в настоящее время ищут.

«Поврежденный автомобиль доставлен в отдел МВД по Назрановскому району. Для розыска нападавших был введен план «Сирена», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двоих и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и о незаконном обороте оружия.

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