Челябинск, , 10:33 — REGNUM В Челябинской области возобновляют работу летних кафе. Распоряжение об ослаблении коронавирусного режима подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Также возобновят работу открытые веранды, фитнес-центры и зоопарки в части экспозиций на открытых территориях. Вся деятельность будет допустима только при соблюдении санитарных норм.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусный особый режим был введён в регионе с конца марта. С тех пор его постепенно ослабляют.