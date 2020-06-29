Уфа, , 11:19 — REGNUM Свыше восьми миллионов рублей израсходовано на обеспечение санитарно-эпидемиологических норм при сдаче Единого государственного экзамена в Башкирии. Об этом 29 июня сообщил министр образования республики Айбулат Хажин на совещании в правительстве региона.

По его словам, эти средства были направлены на закупку бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и медицинского оборудования.

Айбулат Хажин напомнил, что в текущем году согласно требованиям Роспотребнадзора, в аудиториях, в которых будут сдавать ЕГЭ, должно находиться не более девяти человек. А перед каждым экзаменом в помещениях должна быть проведена уборка. При этом необходимо применять дезинфицирующие средства. Наблюдатели должны находиться в средствах индивидуальной защиты.

В связи с этими требованиями, в Башкирии до 100 увеличилось количество пунктов проведения ЕГЭ, а аудиторий — до 1411. При этом для оснащения этих пунктов оборудованием для видеонаблюдения было направлено свыше 4,5 млн рублей.

Министр образования Башкирии также отметил, что в республике ЕГЭ в текущем году будут сдавать 19 093 человек, в том числе 17 647 выпускников 2020 года. Основной этап сдачи экзамена начнется 3 июля и завершится 25 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Амурской области для онлайн-наблюдения за ЕГЭ установили сотни камер