Москва, , 10:31 — REGNUM Голоса гражданина РФ, проживающего в Лондоне и совершившего двойное голосование, не будут засчитаны. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Мы смотрим социальные сети — был гражданин РФ в Лондоне, который сообщил, что попытался проголосовать два раза: сначала как прописанный в Москве по электронному голосованию, затем в посольстве. Понятно, что оба голоса не будут засчитаны», — сказал Григорьев.

По его словам, на сегодняшний день нсть несколько таких примеров: «Любопытно, что у людей это бравада, но вообще, это административное нарушение».