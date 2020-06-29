Ульяновск, , 10:31 — REGNUM Ульяновский автозавод (УАЗ) не собирается прекращать разработку УАЗ «Патриот» нового поколения, известного как «Русский Прадо». Об этом 29 июня сообщает RG со ссылкой на пресс-службу УАЗа.

Ранее в сети появилась информация о том, что УАЗ прекратит разработку «Русского Прадо» из-за недостатка финансирования.

«На сегодняшний день разработка модели продолжается — официально даже в столь непростое время проект продолжает жить», — говорится в сообщении.

Напомним, «Патриот» нового поколения в качестве силовой установки может атмосферный двигатель на 2,5 л, два бензиновых турбоагрегата, а также турбированный дизельный двигатель от Ford Transit. Агрегатироваться движки будут с шестиступенчатой «механикой», а также с автоматической трансмиссией Punch Powerglide 6L50.

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