Нур-Султан, , 10:27 — REGNUM Новый телеканал «Абай ТВ», посвященный культуре Казахстана, запустят 30 июня 2020 года. Об этом 29 июня заявила министр информации и общественного развития республики Аида Балаева на отчетной встрече с населением.

По её словам, в Казахстане планируется запустить два новых телеканала. Трансляцию второго канала — «Аль-Фараби» планируется запустить к началу учебного года. Этот канал станет образовательно-просветительской телевизионной платформой с целевой аудиторией от 6 до 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в Казахстане запустили дистанционное обучение в школах. Часть занятий транслировалось через телевидение.

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