Тегусигальпа, , 10:31 — REGNUM Количество выявленных на территории Гондураса за минувшие сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет более 1 тысячи. Об этом 29 июня сообщает минздрав страны.

«По данным за 28 июня, подтверждено 1075 новых случаев (заражения коронавирусной инфекцией)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало 18 082.

Кроме этого, сообщается, что в настоящее время в стране общее число летальных исходов от COVID-19 составляет 479 при 1 875 вылечившихся пациентах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 июня министерство общественной безопасности Гондураса передало, что действие комендантского часа, который был введен ранее на национальном уровне, продлевается до 12 июля.