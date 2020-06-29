Москва, , 10:26 — REGNUM Общественная палата РФ неоднократно обращалась в организацию «Голос», чтобы люди из организации приехали за направлением, предусмотренным для наблюдения за голосованием по изменениям в Конституции РФ. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Мы выдавали наблюдателю Инне Карезиной направления, она из «Голоса». Мы обращались к ним, чтобы они получили направления», — сказал Григорев.

По его словам, сперва со стороны «Голоса» поступили неправильно заполненные документы, но после консультации с сотрудниками документы были заполнены правильно: «Но они не приходят за ними. При этом они уже заявили, что не могут их получить — они их получить могут. Придите и получите».