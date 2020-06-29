Белгород, , 10:25 — REGNUM Два пациента с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Белгороде на минувших выходных, сообщает региональный оперативный штаб 29 июня. Оба проходили лечение на базе второй городской больницы.

Скончались две женщины — 55-летняя жительница Ракитянского района и 73-летняя жительница Грайворонского района. Таким образом общее количество летальных исходов в Белгородской области возросло до 48.

По данным регионального оперативного штаба на 28 июня к аппаратам ИВЛ подключены 29 пациентов. С начала пандемии выздоровели 2877 человек.