Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM В Ростовской области с начала голосования по поправкам к Конституции РФ явка составила более 34%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

По итогам трёх дней в Ростовской области проголосовали 1 млн 97 тыс. 780 человек. Явка превысила 34%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование продлится до 30 июня на избирательных участках и придомовых территориях. 1 июля объявлен общероссийским днём голосования по поправкам к Конституции РФ.

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