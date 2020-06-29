Саратов, , 10:27 — REGNUM В Саратовской области 29 июня еще у 109 человек подтвердились тесты на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 6334 человека, выздоровели 3206 пациентов, за сутки — 12 человек. С начала пандемии скончались 43 пациента, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 15 человек, в 94 случаях — заражение из неустановленных источников.

Больше всего заразились коронавирусом лица в возрасте старше 60 лет — 45 человек, один ребенок в возрасте до 14 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 168,4 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,2 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 26 июня носителями коронавируса числились 6003 человека.

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