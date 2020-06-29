Благовещенск, 29 июня 2020, 10:20 — REGNUM В Амурской области заражение коронавирусом подтверждено у 1682 жителей. За последние сутки выявили 31 носителя SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Наибольший прирост выявленных инфицированных ежесуточно показывает областная столица. За минувшие сутки в Благовещенске выявили 24 новых случая заражения коронавирусом.
В области полностью излечились 619 человек.
В регионе провели более 102 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области продлили до 12 июля ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе.