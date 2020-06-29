Москва, , 10:19 — REGNUM Опрос показал — больше 60% российских путешественников намерены вести себя во время поездок так же, как и прежде. Об этом 29 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил сервис путешествий Туту.ру, организовавший это социологическое исследование.

Кроме того, 33% опрошенных признались, что постараются меньше пользоваться общественным транспортом и больше ходить пешком, 25% намерены избегать популярных туристических городов и мест; 21% не станут тереть на удачу и целовать скульптуры; 14% готовы исключить знакомства с местными жителями, а также рукопожатия и дружеские объятия, а 7% пообещали наведываться в музеи на выставки, когда там меньше всего посетителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ввиду неопределённости в вопросе международного авиасообщения, прерванного из-за пандемии, туроператоры России начали аннулировать заграничные туры.

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