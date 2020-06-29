Богота, , 10:21 — REGNUM За последние 24 часа на территории Колумбии ещё 167 пациентов стали жертвами COVID-19. Об этом 29 июня сообщает министерство здравоохранения страны на своей странице в соцсети Twitter.

По информации колумбийского ведомства, в результате этого общее число летальных исходов в стране возросло до 3 106.

Также сообщается, что за истекшие 24 часа в Колумбии было выявлено 3 178 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их суммарное количество достигло 91 769.

При это уточняется, что на сегодняшний день в стране 38 280 пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшее сутки на территории Чехии было выявлено свыше 300 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является наиболее высоким показателем с 3 апреля.