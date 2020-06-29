Оренбург, , 10:15 — REGNUM В Оренбурге прокуратура выявила нарушения в отчетах о доходах двух заместителей главы города, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Под пристальным вниманием оказались замглавы города по вопросам ЖКХ и транспорта, а также замглавы по социальным вопросам. При поступлении на муниципальную службу они предоставили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Так, вице-мэр, курирующая сферу ЖКХ и транспорта, не отразила в отчете доход, полученный в 2019 году супругом от продажи автомобиля. Кроме того, чиновница не предоставила сведения о зарегистрированном праве собственности на новый автомобиль. Замглавы, курирующая социальный блок, не указала сведения о зарегистрированном в 2019 году праве собственности на гараж.

По результатам прокурорской проверки в адрес градоначальника внесено представление с требованием устранить недостатки.

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