Москва, , 10:13 — REGNUM В июне 2020 года в России количество купленных железнодорожных билетов на лето выросло в четыре раза по сравнению с маем 2020 года. Об этом 29 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру. По их мнению, оживление наблюдается со второй половины мая, видна тенденция на постепенное восстановление.

Кроме того, как выяснилось, самый популярный летний маршрут на поезде: Москва — Санкт-Петербург. А самым популярным курортным направлением оказалось из Москвы в Симферополь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, железнодорожные, а также водные перевозки были включены председателем правительства России Михаилом Мишустиным в список отраслей, которые пострадали о пандемии коронавируса.

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