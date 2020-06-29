Москва, , 10:03 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект, согласно которому единый портал государственных услуг станет единым электронным окном для обращений в органы власти. Об этом 29 июня сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что направленные через портал обращения граждан будут автоматически переадресовываться в уполномоченный орган, при этом авторы обращения смогут получать уведомления о ходе рассмотрения.

Согласно документу, подать жалобу смогут граждане, которые зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутентификации. Подать жалобу можно будет также через МФЦ или по почте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации предлагают разрешить жителям России подавать заявления в полицию онлайн. Такая мера содержится в перечне предложений верхней палаты парламента по совершенствованию законодательства в связи с распространением коронавируса.

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