Москва, , 10:03 — REGNUM Свыше 298 тысяч человек в настоящее время находятся на территории России под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус. Об этом 29 июня сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 27.06.2020 под контролем (медиков — ред.) остаются 298 505 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что общее число проведённых в России тестов на SARS-CoV-2 на сегодняшний день составляет 19 044 954.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве выздоровели после прохождения лечения 1007 пациентов с коронавирусом.