Екатеринбург, , 10:03 — REGNUM В Свердловской области за три дня с начала голосования по поправкам к Конституции РФ явка составила 20,77%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

По данным комиссии, уже 691 949 жителей проголосовали по вопросу, из них 88 тысяч на дому, а ещё 39,5 тысячи — на придомовых территориях.

Явка по Екатеринбургу составила 14%. В Пышминском районе региона проголосовали 47,64% (лучший показатель по области). Хуже всего с явкой дела обстоят в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (12,26%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Екатеринбурга пригласили на голосование по Конституции с помощью SMS-рассылки, запущенной администрацией города.

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