Доха, , 10:22 — REGNUM Правительство Катара приняло решение снять ряд ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 29 июня сообщается в заявлении ведомства.

Начиная с 1 июля в стране откроются рестораны, общественные пляжи и парки. Однако число посетителей в них будет строго ограничено.

Также будет разрешены публичные собрания не превышающие пяти человек. Сотрудники офисных учреждений могут начать свою работу со штатом в 50% от прежнего числа.

Напомним, по последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Катаре превысило 94 тыс. человек. От COVID-19 скончались 110 пациентов.