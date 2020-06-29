Уфа, , 10:06 — REGNUM Происшествия с потерявшимися в лесу людьми участились в Башкирии. Об этом 29 июня сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на совещании в правительстве региона.

По его словам, причиной этому является наступление сезона сбора грибов и ягод. Так, на прошлой неделе спасатели получили девять сообщений о заблудившихся в лесах людях. При этом сотрудники спасательного ведомства продолжают поиски мужчины 28-ми лет, который ушел в лес 24 июня в Белорецком районе.

Фарит Гумеров рекомендовал жителям соблюдать правила поведения в лесу и учитывать, что в лесном фонде республики введен особый противопожарный режим.

Глава Башкирии Радий Хабиров порекомендовал главам муниципальных учреждений отнестись внимательно к данной ситуации.

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