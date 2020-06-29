Тамбов, , 09:49 — REGNUM 44 случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 29 июня в региональном оперативном штабе.

«44 новых случая сегодня. Из них: 17 мужчин, 21 женщина, 6 детей (девочки 2, 15 лет, мальчики 3, 6, 11, 15 лет). Возраст взрослых от 20 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими», — уточнили в штабе.

Всего в Тамбовской области с 17 марта по 29 июня подтверждено 4681 случаев заражения коронавирусом, 2883 пациентов выздоровели. 21 человек с положительным тестом на коронавирус скончался. В больницах региона с диагнозом «пневмония» находятся 372 человека.