Ташкент, , 09:48 — REGNUM Новый толковый словарь узбекского языка будет иметь юридическую силу на территории Узбекистана. Об этом заявил руководитель департамента развития государственного языка Абдугаффор Киргизбоев в интервью Kun.uz.

Он также прокомментировал нарушение норм языка в рекламе. Киргизбоев сказал, что наибольшее количество нарушений во внешней рекламе выявлено в Ташкенте.

«Мы работаем с каждой организацией и субъектом предпринимательства над постепенным исправлением этих ошибок», — сказал Киргизбоев.

Отметим, 26 июня в Ташкентском государственном педагогическом университете состоялась демонстрация нового издания толкового словаря. Издание состоит из 80 тыс. слов и словосочетаний, широко используемых в узбекском литературном языке, терминов науки, техники, искусства и культуры.