Кемерово, , 09:46 — REGNUM Врач-бактериолог Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров Юлия Жевлакова стала призером Всероссийского конкурса «Лучший врач России». Она заняла третье место в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Врач-бактериолог Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Юлия Жевлакова стала призером Всероссийского конкурса «Лучший врач России» Минздрав Кузбасса

О том, что она вошла в команду лучших врачей России 2020, Жевлакова узнала в «красной» зоне лаборатории. С середины апреля бактериолог проводит анализы на коронавирус. В боксе работает уже 2,5 месяца — без выходных. В сутки исследует по 800−900 проб.

«Это настолько неожиданно, что даже кажется нереальным и как будто из какой-то другой жизни!»— сказала Юлия Жевлакова, узнав о результатах конкурса от коллег.

Она отметила, что даже забыла, что отправляла заявку на конкурс.

«Сейчас одна забота — провести как можно больше тестов, хотя готовилась очень серьёзно, провела огромную работу. Для конкурса много пришлось материала собирать. По ночам писала, нужно было представить себя в профессии, все успехи, каждый шаг. Ещё все вместе делали фильм, мне очень многие коллеги помогали, так что мы получается все вместе участвовали и вместе победили»— отметила Жевлакова.

В Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтёров Юлия Жевлакова работает 17 лет.

Отметим, что в 2020 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 526 работ по 36 номинациям. Конкурс проводится с 2000 года и проходит в три этапа. Победители и лауреаты получают денежное поощрение: 500 тыс. рублей за первое место, 300 тыс. за второе и за третье — 200 тыс. рублей.