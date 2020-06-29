Оренбург, , 09:44 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. За пять месяцев 2020 года выявлено 1 669 наркопреступлений, что на 13,8% выше показателя прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Раскрываемость преступлений составила 82,1%. К уголовной ответственности привлекли 436 человек. Из незаконного оборота изъято 62,5 килограмма наркотиков.

По данным УМВД по Оренбуржью, расследованы и направлены в суд уголовные дела по 1 101 преступлению. Среди них 431 материал о преступлениях, совершенных группой лиц по предварительному сговору, 243 — в составе организованной преступной группы.